Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri 25. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı başladı

        25. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı başladı

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, başlatılan planlı üretim atağıyla çiftçilerin zarar etmeden verimlerini artırdığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 21:59 Güncelleme:
        25. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı başladı

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, başlatılan planlı üretim atağıyla çiftçilerin zarar etmeden verimlerini artırdığını belirtti.

        Gizligider, 25. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, sanayiden ticarete, savunmadan tarıma, eğitimden hukuka her alanda Türkiye Yüzyılı'nın başlatıldığını söyledi.

        Türkiye Yüzyılı'nı, hep beraber omuz omuza vererek pırıl pırıl bir şekilde gelecek kuşaklara miras bırakacaklarını belirten Gizligider, her alanda olduğu gibi tarımda üreticiyi destekleyen adımlar atılmaya devam edildiğini dile getirdi.

        Küresel ısınmaya değinen Gizligider, "Geçen yıl kuraklıktan bahsederken bu yıl sel baskınlarından bahsettik. Öyle ki bazen bir ayda, üç ayda yağması gereken yağışın bir günde, iki günde yağdığı günleri gördük. Bu zorlamalar bizi tarımda da artık yeni metotlar üretmeye yeni yöntemler belirlemeye itiyor. İşte bu anlamda göreve geldiğimiz günün hemen ardından Sayın Bakanımızın liderliğinde belki Türkiye'de 40 yıldır konuşulan bir üretim planlaması atağını başlattık. Üretim planlaması yaparak Türkiye'de tarımda planlı üretime geçtik. Planlı üretimle çiftçilerimiz zarar etmeyerek verimini artırıyor." dedi.

        REKLAM

        Gizligider, tarımsal destekleme modeliyle çiftçilerin ihtiyaçlarının desteklendiğini de aktardı.

        Edirne Valisi Yunus Sezer de Edirne'nin Balkanlar'ın başkenti konumunda olduğuna işaret etti.

        Kentte ve ilçelerdeki fuarların uluslararası nitelik kazanması gerektiğine dikkati çeken Sezer, "İleride burada çok önemli fuarların yapılması, Balkanlar'daki ülkelerin de buraya davet edilmesi ve uluslararası bir kaynaşmanın sağlanması çok önemli." diye konuştu.

        Çeltik üretiminin büyük bölümünün İpsala'da yapıldığına değinen Sezer, çeltiğin tanıtımının artırılması gerektiğini kaydetti.

        AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise Edirne ve tüm ilçelerinde Tarım ve Orman Bakanlığının yatırımlarının devam ettiğini ifade etti.

        REKLAM

        Sulama yatırımlarının da arttığını anlatan Aksal, bu yıl İpsala'da çeltik üretiminde yüksek verim beklendiğini belirtti.

        İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman da Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider'in kendilerine her zaman destek olduğunu anlattı.

        İpsala'nın gelişmesi ve çeltik üretiminin artırılması yönünde çalışmalar yaptıklarını dile getiren Kerman, festivalin hayırlı olmasını diledi.

        İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer ise gelenekselleşen festivale her geçen yıl katılımın arttığını kaydetti.

        Konuşmaların ardından kurdele kesilerek fuarın açılışı gerçekleştirildi.

        Protokol üyeleri, fuar alanını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

        REKLAM

        Programa, İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, MHP Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, oda ve borsa başkanları, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

        Fuar, 30 Ağustos Pazar günü sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev maçta heyecan sürüyor!
        Dev maçta heyecan sürüyor!
        Filenin Sultanları Almanya engelini aştı!
        Filenin Sultanları Almanya engelini aştı!
        Fidan’dan YPG’nin fesih kararına ilk yorum
        Fidan’dan YPG’nin fesih kararına ilk yorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        Rojin Kabaiş dosyasında yeni gelişme
        Rojin Kabaiş dosyasında yeni gelişme
        CHP'de o isimlere ihraç talebi
        CHP'de o isimlere ihraç talebi
        Meta 16,7 milyar dolar ödeyecek!
        Meta 16,7 milyar dolar ödeyecek!
        Oosterwolde için imza an meselesi!
        Oosterwolde için imza an meselesi!
        Annesine gelen mesaj cinayetle bitti
        Annesine gelen mesaj cinayetle bitti
        Cem Yılmaz'ın yeni imajı
        Cem Yılmaz'ın yeni imajı
        8 ayda 550 milyon dolar ihracat
        8 ayda 550 milyon dolar ihracat
        G.Saray'dan TFF'ye yabancı kuralı tepkisi!
        G.Saray'dan TFF'ye yabancı kuralı tepkisi!
        Bugün Ne Oldu? 26 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 26 Ağustos 2026 haberleri
        Fethiye'de korkunç paraşüt kazası! Kayalıklara düştüler!
        Fethiye'de korkunç paraşüt kazası! Kayalıklara düştüler!
        Nepal'de sel: Yüzlerce turist kayboldu
        Nepal'de sel: Yüzlerce turist kayboldu
        Mezdeke cinayeti iddianamesinden çarpıcı ayrıntılar!
        Mezdeke cinayeti iddianamesinden çarpıcı ayrıntılar!
        "O diziden sonra tedavi gördüm"
        "O diziden sonra tedavi gördüm"
        İptal mi, değil mi? Kafa karıştırdılar
        İptal mi, değil mi? Kafa karıştırdılar
        TFF'den yabancı kuralıyla ilgili düzenleme!
        TFF'den yabancı kuralıyla ilgili düzenleme!
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması

        Benzer Haberler

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Edirne'de çeltik hasadına katıl...
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Edirne'de çeltik hasadına katıl...
        Bakan Yardımcısı Gizligider: 3 milyon 387 bin metrekareden fazla hayalet ağ...
        Bakan Yardımcısı Gizligider: 3 milyon 387 bin metrekareden fazla hayalet ağ...
        Havsa'da anız yangını otobanı dumana bürüdü
        Havsa'da anız yangını otobanı dumana bürüdü
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider Edirne'de ayçiçeği hasadına katı...
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider Edirne'de ayçiçeği hasadına katı...
        Bakan Yardımcısı Gizligider: 3 milyon 387 bin metrekareden fazla hayalet ağ...
        Bakan Yardımcısı Gizligider: 3 milyon 387 bin metrekareden fazla hayalet ağ...
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Edirne'de ayçiçeği hasadında ko...
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Edirne'de ayçiçeği hasadında ko...