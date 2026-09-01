3 Bant 30 Ağustos Zafer Bayramı Kupası sona erdi
Edirne'de düzenlenen 3 Bant 30 Ağustos Zafer Bayramı Kupası tamamlandı.
Giriş: 01.09.2026 - 14:21 Güncelleme:
Edirne’de düzenlenen 3 Bant 30 Ağustos Zafer Bayramı Kupası tamamlandı.
Edirne Spor Salonu Bilardo Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvada sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti.
Müsabakaların ardından Ayhan Dağlar birinci, Ünal İrci ikinci oldu. Ferdar Ule ve İsmail Değerli ise üçüncülüğü paylaştı.
Turnuva, dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
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