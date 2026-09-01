3 Bant 30 Ağustos Zafer Bayramı Kupası sona erdi

Müsabakaların ardından Ayhan Dağlar birinci, Ünal İrci ikinci oldu. Ferdar Ule ve İsmail Değerli ise üçüncülüğü paylaştı.

Edirne Spor Salonu Bilardo Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvada sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti.

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