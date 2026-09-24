Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Lalapaşa pazarını ziyaret etti

        AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Lalapaşa pazarını ziyaret etti

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Lalapaşa ilçesinde pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2026 - 16:23 Güncelleme:
        AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Lalapaşa pazarını ziyaret etti

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Lalapaşa ilçesinde pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        İba, beraberinde il ve ilçe teşkilatı yöneticileriyle perşembe pazarını ziyaret ederek esnafa hayırlı işler diledi.

        Pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden İba, Lalapaşa’ya ilişkin talepleri dinledi.

        İba, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, kendilerini sıcak bir şekilde karşılayan vatandaşlara teşekkür ederek, pazar esnafına bol ve bereketli kazançlar diledi.

        Ziyarette AK Parti Lalapaşa İlçe Başkanı Seçkin Yörük, il başkan yardımcıları, kadın ve gençlik kolları başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri ile parti teşkilatı üyeleri yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlular hesap verecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlular hesap verecek
        Netanyahu BM'de protesto edildi
        Netanyahu BM'de protesto edildi
        "Buradaki işim bitmedi!"
        "Buradaki işim bitmedi!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Milli boksör Havvanur Kethüda Avrupa şampiyonu!
        Milli boksör Havvanur Kethüda Avrupa şampiyonu!
        Jülide Kural'a çağrı
        Jülide Kural'a çağrı
        2 özel jet ve lüks yata el konuldu
        2 özel jet ve lüks yata el konuldu
        Bugün Ne Oldu? 24 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 24 Eylül 2026 haberleri
        Sonbahar geliyor: Yağışlı günler kapıda
        Sonbahar geliyor: Yağışlı günler kapıda
        Şi Cinping'ten cepheleşme yerine iş birliği mesajı
        Şi Cinping'ten cepheleşme yerine iş birliği mesajı
        Filistin lideri Abbas, BM'ye 'uzaktan' hitap etti
        Filistin lideri Abbas, BM'ye 'uzaktan' hitap etti
        Kozinoğlu dosyasında yeni şüpheli gelişmesi
        Kozinoğlu dosyasında yeni şüpheli gelişmesi
        Pusula patronu Serdar Turhan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Pusula patronu Serdar Turhan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Fon soruşturmasında 69 şüpheli hakkında adli işlem
        Fon soruşturmasında 69 şüpheli hakkında adli işlem
        1 haftada 456 milyar lira eridi
        1 haftada 456 milyar lira eridi
        Italiano'dan flaş G.Saray itirafı!
        Italiano'dan flaş G.Saray itirafı!
        Bahçeli'den BM mesajı: Ertelenemez düzeyde
        Bahçeli'den BM mesajı: Ertelenemez düzeyde
        Ucuz göz kapağı ameliyatı uyarısı!
        Ucuz göz kapağı ameliyatı uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de yoğun diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de yoğun diplomasi trafiği
        Vlahovic, Serenay'ı beğendi
        Vlahovic, Serenay'ı beğendi

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de lokanta işletmecisi çiftin darbedilmesine ilişkin bir şüpheli tut...
        Edirne'de lokanta işletmecisi çiftin darbedilmesine ilişkin bir şüpheli tut...
        Edirne Valisi Sezer'e ziyaretler
        Edirne Valisi Sezer'e ziyaretler
        Keşan'da rehber öğretmenlere bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme...
        Keşan'da rehber öğretmenlere bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme...
        Edirne Belediye Konservatuvarında yeni dönem kayıtları 28 Eylül'de başlayac...
        Edirne Belediye Konservatuvarında yeni dönem kayıtları 28 Eylül'de başlayac...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa