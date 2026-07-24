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        AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 08:56 Güncelleme:
        AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.


        İba, mesajında, doğru ve güvenilir haberciliğin güçlü bir toplum ve sağlıklı işleyen demokrasi açısından vazgeçilmez olduğunu belirtti.

        Basında sansürün kaldırılışının 118’inci yılı olduğunu anımsatan İba, kamuoyunun doğru bilgiye ulaşması için gece gündüz demeden çalışan basın mensuplarının önemli bir toplumsal sorumluluk üstlendiğini ifade etti.


        Gazetecilerin, halkın gören gözü, işiten kulağı ve güçlü sesi olarak büyük bir özveriyle görev yaptığını aktaran İba, "Zaman ve mekan gözetmeden, kimi zaman zorlu şartlar altında haberin peşinden koşan gazetecilerimiz, doğru bilginin vatandaşlarımıza ulaştırılması adına çok kıymetli bir vazife üstlenmektedir." ifadelerini kullandı.


        İba, basının yalnızca yaşanan gelişmeleri aktaran değil, aynı zamanda toplumun ihtiyaçlarını, beklentilerini ve sesini kamuoyuna taşıyan önemli bir güç olduğunu belirtti.

        Edirne’de görev yapan basın mensuplarının kentin gelişimine katkı sunduğunu ifade eden İba, şunları kaydetti:


        "Şehrimizin her köşesinde fedakarca çalışan yerel basın kuruluşlarımız, Edirne’mizin sosyal, kültürel ve ekonomik değerlerinin tanıtılmasında, vatandaşlarımızın taleplerinin gündeme taşınmasında önemli bir görev üstlenmektedir. Edirne’mizin hafızasını kayıt altına alan ve şehrimizin sesini geniş kitlelere duyuran tüm basın mensuplarımıza emekleri için teşekkür ediyorum.


        Görevlerini büyük bir sorumluluk ve meslek ahlakıyla sürdüren başta Edirne’mizdeki basın mensuplarımız olmak üzere, tüm gazetecilerimizin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, çalışmalarında başarı, sağlık ve kolaylıklar diliyorum. Bu vesileyle, ebediyete irtihal eden tüm basın emekçilerimizi de rahmet ve minnetle yad ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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