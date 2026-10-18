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        AK Parti heyeti Meriç ilçesindeki asfaltlama çalışmalarına katıldı

        AK Parti heyeti Meriç ilçesindeki asfaltlama çalışmalarına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 07:03 Güncelleme:
        AK Parti heyeti Meriç ilçesindeki asfaltlama çalışmalarına katıldı

        AK Parti heyeti Meriç ilçesindeki asfaltlama çalışmalarına katıldı.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İl Başkanı Belgin İba ve beraberindeki heyet, Meriç ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Altyapı çalışmalarının ardından başlayan asfaltlama çalışmaları hakkında bilgi alan heyet, vatandaşların görüşlerini dinledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, Meriç’in ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini, ilçeye kazandırılan hizmetlerin devamı için ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

        Yapılan hizmetlerin vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırmasını önemsediğini aktaran İba​​​​​​, "Bu çalışmaların hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, Meriç Belediye Başkanımız Sayın Yunus Atay’a ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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