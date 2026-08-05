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        AK Parti Milletvekili Aksal, Edirne'nin sağlık yatırımlarını Bakan Memişoğlu ile görüştü

        AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ziyaret ederek kentte devam eden sağlık yatırımları ve yeni dönem ihtiyaçları hakkında görüşme gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 14:42 Güncelleme:
        AK Parti Milletvekili Aksal, Edirne'nin sağlık yatırımlarını Bakan Memişoğlu ile görüştü

        AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ziyaret ederek kentte devam eden sağlık yatırımları ve yeni dönem ihtiyaçları hakkında görüşme gerçekleştirdi.

        Aksal, yaptığı açıklamada, görüşmede Uzunköprü, Keşan ve Edirne merkezde yürütülen sağlık projeleri ile kentin öncelikli ihtiyaçlarını Bakan Memişoğlu'na ilettiklerini belirtti.

        Görüşmede, 200 yataklı Uzunköprü Devlet Hastanesi yatırımının kısa sürede tamamlanması ve hastanenin kanalizasyon altyapısının cazibeli sisteme dönüştürülmesi ele alındı.

        Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası yatırımının hayata geçirilmesi ve Uzunköprü Devlet Hastanesinin mevcut arsasının Sağlık Bakanlığı bünyesinde kalması konuları da değerlendirildi.

        Keşan Devlet Hastanesinin A Grubu hastane statüsüne yükseltilmesi ile Keşan'da yapılması planlanan 20 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yatırımının kanalizasyon altyapısının iyileştirilmesi de görüşmede gündeme geldi.

        Aksal, Edirne'nin sağlık alanındaki öncelikli yatırımlarını yakından takip etmeyi sürdüreceklerini belirterek, vatandaşların daha kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti alabilmesi için çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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