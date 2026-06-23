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        Babalar Günü'ne özel Türk Halk Müziği konseri düzenlendi

        Edirne'de Babalar Günü dolayısıyla Türk Halk Müziği konseri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 09:09 Güncelleme:
        Babalar Günü'ne özel Türk Halk Müziği konseri düzenlendi

        Edirne'de Babalar Günü dolayısıyla Türk Halk Müziği konseri düzenlendi.


        Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneği iş birliğinde, Nefes Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından Devecihan Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konserde, Türk halk müziğinin sevilen eserleri seslendirildi.

        Şef Emre Çam yönetimindeki topluluk, seslendirdiği türkülerle dinleyicilerden beğeni topladı.

        Konserde konuşan Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Babalar Günü'nü kutlayarak, programa katılanlara teşekkür etti.

        Soytürk, "Bu topraklar ve bu vatan için canlarını feda etmiş kıymetli şehitlerimizin aziz anneleri ve babaları başta olmak üzere, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneği ve Nefes Türk Halk Müziği Topluluğunun konserine hepiniz hoş geldiniz. Şef Emre Çam eşliğinde birbirinden kıymetli üstatlar ve koromuzla birlikte ilk konserimizi gerçekleştiriyoruz. Hepimizin Babalar Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

        Konuşmasının ardından sahneye çıkan Soytürk, "Bu Adam Benim Babam" adlı eseri seslendirdi.

        Program, koro ve solistlerin seslendirdiği türkülerle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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