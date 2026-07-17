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        Çin'in İstanbul Başkonsolosu Xiaodong'dan TÜ Rektörü Prof. Dr. Hatipler'e ziyaret

        Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 13:00 Güncelleme:
        Çin'in İstanbul Başkonsolosu Xiaodong'dan TÜ Rektörü Prof. Dr. Hatipler'e ziyaret

        Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Xiaodong ve beraberindeki heyetin katılımıyla gerçekleşen rektörlükteki ziyarette, TÜ ile Çin’deki yükseköğretim kurumları arasında geliştirilebilecek akademik iş birlikleri, öğrenci ve akademisyen değişim programları ile ortak bilimsel çalışmalar değerlendirildi.

        Hatipler, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek iş birliğini sürdüreceklerini kaydetti.

        Ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir ile Prof. Dr. Eylem Bayır, idari ve akademik personel de yer aldı.

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