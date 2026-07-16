Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Çin'in İstanbul Başkonsolosu Xiaodong'dan Vali Sezer'e ziyaret

        Çin'in İstanbul Başkonsolosu Xiaodong'dan Vali Sezer'e ziyaret

        –Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 13:41 Güncelleme:
        Çin'in İstanbul Başkonsolosu Xiaodong'dan Vali Sezer'e ziyaret

        –Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, Xiaodong ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

        Ziyarette, görüş alışverişinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        MSB'den S-400 açıklaması
        MSB'den S-400 açıklaması
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Hapis cezası bulunan hükümlüden, komşusuna ilginç rica
        Hapis cezası bulunan hükümlüden, komşusuna ilginç rica
        G.Saray'da rota Ukrayna!
        G.Saray'da rota Ukrayna!
        Bakan Fidan Ukrayna'da: Masaya dönülmesini destekliyoruz
        Bakan Fidan Ukrayna'da: Masaya dönülmesini destekliyoruz
        Trump portreli altın para basılacak
        Trump portreli altın para basılacak
        AYM'den noter kararı! İptal edildi
        AYM'den noter kararı! İptal edildi
        "Böyle karakterleri oynamak çok keyifli"
        "Böyle karakterleri oynamak çok keyifli"
        Haluk Levent tutuklandı
        Haluk Levent tutuklandı
        'Ölüm yolu'ndan daha tehlikeli!
        'Ölüm yolu'ndan daha tehlikeli!
        Green Card'a 100 bin dolarlık teminat planı
        Green Card'a 100 bin dolarlık teminat planı
        Tam 70 sene demir bir kapsülde yaşadı!
        Tam 70 sene demir bir kapsülde yaşadı!
        Aşıkların romantik tatili
        Aşıkların romantik tatili
        Arjantin ceza riskiyle karşı karşıya!
        Arjantin ceza riskiyle karşı karşıya!
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Bir nesli G.Saraylı yaptı!
        Bir nesli G.Saraylı yaptı!
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu
        Uber, Delivery Hero’yu satın alıyor!
        Uber, Delivery Hero’yu satın alıyor!

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Trakya Üniversitesi Ufuk Avrupa Ulusal Bilgi Günü'ne ev sahipliği yapacak
        Trakya Üniversitesi Ufuk Avrupa Ulusal Bilgi Günü'ne ev sahipliği yapacak
        Edirne'de biçerdöverden buğday tarlasına sıçrayan yangın söndürüldü
        Edirne'de biçerdöverden buğday tarlasına sıçrayan yangın söndürüldü
        Edirne'de çeltik üretim alanı 500 bin dekara ulaştı
        Edirne'de çeltik üretim alanı 500 bin dekara ulaştı
        Edirne'de çeltiğe su bereketi: Rekolte 400 bin tonu aşacak Edirne'de beyaz...
        Edirne'de çeltiğe su bereketi: Rekolte 400 bin tonu aşacak Edirne'de beyaz...
        Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı