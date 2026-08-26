Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda yaklaşık 288 kilogram esrar ele geçirildi

Narkotik dedektör köpek Atlas'ın da katılımıyla yapılan aramada 255 paket içerisinde 287 kilo 910 gram esrar bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş için Hamzabeyli'ye gelen tır şüphe üzerine arama hangarına çekildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda 287 kilo 910 gram esrar ele geçirildi.

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