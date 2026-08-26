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        Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda yaklaşık 288 kilogram esrar ele geçirildi

        Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda 287 kilo 910 gram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 07:53 Güncelleme:
        Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda yaklaşık 288 kilogram esrar ele geçirildi

        Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda 287 kilo 910 gram esrar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş için Hamzabeyli'ye gelen tır şüphe üzerine arama hangarına çekildi.

        Narkotik dedektör köpek Atlas'ın da katılımıyla yapılan aramada 255 paket içerisinde 287 kilo 910 gram esrar bulundu.

        Sürücü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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