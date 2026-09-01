Edirne Huzurevi Bocce Takımı bir üst tura yükseldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Yetişkin Gençler Bocce Ligi’nin 10. hafta müsabakasında Edirne Huzurevi, Tekirdağ Çorlu Huzurevi'ni 12-5 mağlup etti.

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