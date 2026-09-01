Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Nacioğlu'ndan veda ziyaretleri

        Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Nacioğlu'ndan veda ziyaretleri

        Elazığ İl Göç İdaresi Müdürü olarak atanan Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Metin Nacioğlu, kentte veda ziyaretlerinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 14:18 Güncelleme:
        Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Nacioğlu'ndan veda ziyaretleri

        Elazığ İl Göç İdaresi Müdürü olarak atanan Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Metin Nacioğlu, kentte veda ziyaretlerinde bulundu.

        Nacioğlu, Kapıkule ve Pazarkule kara hudut kapıları mülki idare amiri ve İl Göç İdaresinden sorumlu Vali Yardımcısı Şevket Atlı'yı ziyaret etti.

        Daha sonra İl Emniyet Müdür Vekili Halil Gündüz ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Kasım Ermiş ile bir araya gelen Nacioğlu, görev süresince verdikleri desteklerden dolayı Atlı, Gündüz ve Ermiş’e teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muğla'da biri kadın 2 kişi ölü bulundu!
        Muğla'da biri kadın 2 kişi ölü bulundu!
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        YouTuber Arif Kocabıyık adliyede
        YouTuber Arif Kocabıyık adliyede
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Deniz Gül, Galatasaray için İstanbul'da!
        Deniz Gül, Galatasaray için İstanbul'da!
        30 yıllık cinayet çözüldü
        30 yıllık cinayet çözüldü
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        Hasar ihbarlarında yeni dönem
        Hasar ihbarlarında yeni dönem
        Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor
        Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor
        Avukat katilinden korkunç sözler! "Zaten ölecekti vakit gelmişti"
        Avukat katilinden korkunç sözler! "Zaten ölecekti vakit gelmişti"
        17 yaşındaki Zeynep 4 yıldır aranıyordu: Kayıp dosyasından cinayet çıktı
        17 yaşındaki Zeynep 4 yıldır aranıyordu: Kayıp dosyasından cinayet çıktı
        Trump İran'a saldırı ihtimalini değerlendiriyor mu?
        Trump İran'a saldırı ihtimalini değerlendiriyor mu?
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        Hogwarts'a geri dönüyoruz!
        Hogwarts'a geri dönüyoruz!
        Beşiktaş istedi Hull City talip oldu!
        Beşiktaş istedi Hull City talip oldu!
        Yaptığı taklide sert tepki: İğrenç!
        Yaptığı taklide sert tepki: İğrenç!
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?

        Benzer Haberler

        3 Bant 30 Ağustos Zafer Bayramı Kupası sona erdi
        3 Bant 30 Ağustos Zafer Bayramı Kupası sona erdi
        Edirne otogarındaki yangında yaralanan genç hayatını kaybetti
        Edirne otogarındaki yangında yaralanan genç hayatını kaybetti
        Edirne'de tartıştığı 2 kişiye otomobiliyle çarptı; o anlar kamerada
        Edirne'de tartıştığı 2 kişiye otomobiliyle çarptı; o anlar kamerada
        Hamzabeyli yolunda akıl almaz olay: Önce gasp girişimi, ardından bıçaklı sa...
        Hamzabeyli yolunda akıl almaz olay: Önce gasp girişimi, ardından bıçaklı sa...
        Edirne'de tartıştığı 2 kişiye otomobille çarpıp kaçan şüpheli yakalandı
        Edirne'de tartıştığı 2 kişiye otomobille çarpıp kaçan şüpheli yakalandı
        Kedinin saldırısından kurtarılan yavru baykuş, yetkililere teslim edildi
        Kedinin saldırısından kurtarılan yavru baykuş, yetkililere teslim edildi