Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Köse'den Muhtarlar Günü mesajı

"Mahalle ve köylerimizde vatandaşlarımızla devletimiz arasında köprü görevi üstlenen, kırsal kalkınma ve tarımsal üretimin gelişmesine önemli katkılar sunan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyorum."

Köse, mesajında, mahalle ve köylerde vatandaşlarla devlet arasında köprü görevi üstlenen muhtarların, kırsal kalkınma ve tarımsal üretimin gelişmesine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.