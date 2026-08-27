Edirne Valisi Sezer'den Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Taşkoparan'a ziyaret

Ziyarette bir süre görüşen Sezer ve Taşkoparan, karşılıklı iyi dileklerini iletti.

Çeşitli programlara katılmak üzere Kırklareli’nde bulunan Sezer, Başsavcı Taşkoparan ile makamında bir araya geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.