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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Çokalca Camisi'ndeki restorasyonu inceledi

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Çokalca Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 11:17 Güncelleme:
        Edirne Valisi Yunus Sezer, Çokalca Camisi'ndeki restorasyonu inceledi

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Çokalca Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, Nişancıpaşa Mahallesi'ndeki Osmanlı eseri camide devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Günümüze sadece yıkık duvarı ulaşan camideki çalışmaların sürdüğünü belirten Sezer, restorasyonun çevre düzenlemesinin ardından tamamlanacağını kaydetti.

        Sezer'e incelemelerinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ile Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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