Edirne'de 15'i denizde 29 düzensiz göçmen yakalandı

Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de ilçede yaptıkları denetimlerde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Irak, Fas ve Mısır uyruklu 14 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 15 düzensiz göçmen yakalandı. Bu kişilerin arasında 12 çocuk da bulundu.

Enez ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (KB-5) sevk edildi.

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