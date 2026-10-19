Edirne'de arılı kovan desteği başvuruları devam ediyor

Arıcılıkla uğraşan üreticilerin destekten yararlanmak için 30 Ekim 2026 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebileceği kaydedildi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte arıcılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve üretimin güçlendirilmesi amacıyla sağlanan desteğe başvuruların devam ettiği belirtildi.

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