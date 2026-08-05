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        Edirne'de asayiş

        Keşan'da kullanılmayan ahırda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 10:20 Güncelleme:
        Edirne'de asayiş

        Keşan'da kullanılmayan ahırda çıkan yangın söndürüldü.

        Yörük Mahallesi'nde kullanılmayan ahırdan dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle ahırda hasar oluştu.

        - Telefonunu alan kişiden şikayetçi oldu

        Uzunköprü'de bir kişi, cep telefonunu alan şüpheliden şikayetçi oldu.

        Hızır Reis Caddesi'nde M.İ, taksi şoförü E.S'ye telefonunu verdi.

        Telefonunu geri alamayan M.İ, karakola giderek E.S'den şikayetçi oldu.

        - Alkollü sürücü hakkında işlem yapıldı

        Edirne'de alkollü araç kullanan sürücü hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde sürücü Ö.O'nun alkol ölçümü yapıldı.

        Ölçümde 1.20 promil alkollü çıkan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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