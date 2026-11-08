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        Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde askeri yasak bölgede yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 19:37 Güncelleme:
        Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde askeri yasak bölgede yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince dün Saçlımüsellim köyü yakınlarında askeri yasak bölgede yakalanan M.E. (26), E.B. (37), K.B. (34), F.G. (22) ve S.A. (42) işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edildi.

        "Çocuğu kasten öldürme" ve "kasten öldürme" suçlarından toplam 23 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.E, "dolandırıcılık" ve "uyuşturucu ticareti" suçlarından 12 aranma kaydı ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan E.B, "tasarlayarak adam öldürme", "kasten yaralama" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından yargılandığı dosyaları istinaf aşamasında olan F.G. ile çeşitli suçlardan dosyaları olan K.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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        Yargılandığı dosyaları istinaf aşamasında olan S.A. ise hakimlikçe serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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