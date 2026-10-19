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        Edirne'de başıboş atların Selimiye Meydanı'nda dolaşması tepki çekti

        Edirne'de başıboş dolaşan atların tarihi Selimiye Meydanı'na kadar gelmesi vatandaşların tepkisine neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 09:11 Güncelleme:
        Edirne'de başıboş atların Selimiye Meydanı'nda dolaşması tepki çekti

        Edirne'de başıboş dolaşan atların tarihi Selimiye Meydanı'na kadar gelmesi vatandaşların tepkisine neden oldu.

        Kent merkezinde bir süre dolaşan atlar, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camisi'nin önündeki meydanda görüldü.

        Yayalar ve araç trafiği açısından tehlike oluşturan üç atın tarihi meydanda dolaşması, çevredeki vatandaşların tepkisini çekti. Bazı vatandaşlar ise atların fotoğrafını çekti.

        İhbar üzerine bölgeye gelen Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, atları meydandan uzaklaştırmak için çalışma başlattı.

        Ekiplerden kaçan atlar, bir süre sonra Edirne Belediyesinin tarihi hizmet binasının bahçesine girdi. Atlar, ekiplerin müdahalesiyle kent merkezinden uzaklaştırıldı.

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        Vatandaşlardan Erol Soner, AA muhabirine, başıboş atların tarihi meydana yakışmadığını söyledi.

        Selimiye Meydanı'nın yapılan düzenlemelerle güzel bir görünüme kavuştuğunu belirten Soner, "Edirne çok güzel tarihi bir yer, başkentlik bir memleket burası yazıktır yani. Bu güzelliğe herkesin sahip çıkması gerekir." dedi.

        Rıdvan Yücel de meydanın tarihi dokusuna yakışmayan görüntülerin yaşandığını ifade etti.

        Muhammet Gelmez ise başıboş atların hem yayalar hem de araç sürücüleri açısından tehlike oluşturduğunu belirterek, benzer olayların yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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