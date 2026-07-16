Edirne'de biçerdöverden buğday tarlasına sıçrayan yangın söndürüldü

Edirne'de biçerdöverde çıkıp biçilmiş buğday tarlasına sıçrayan yangın söndürüldü.



Merkeze bağlı Uzgaç köyünde, M.Ş'ye ait biçerdöverde buğday hasadı sırasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın tarlaya sıçradı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Bölgedeki çiftçiler de su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.



Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, biçerdöver ve yaklaşık 30 dekar biçilmiş buğday tarlası zarar gördü.



