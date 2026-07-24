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        Edirne'de depreme dayanıksız okulun yerine 24 derslikli lise yapılacak

        Edirne Valisi Yunus Sezer, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan ve yıkımına başlanan Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi binasında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 15:20 Güncelleme:
        Edirne'de depreme dayanıksız okulun yerine 24 derslikli lise yapılacak

        Edirne Valisi Yunus Sezer, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan ve yıkımına başlanan Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi binasında incelemelerde bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, çalışmalar hakkında Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu'ndan bilgi alan Sezer, yıkım sürecini yerinde takip etti.

        Yıkımın tamamlanmasının ardından, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in onayıyla bu yıl yatırım programına alınan 24 derslikli yeni lise binasının yapımına başlanacak.

        Proje çalışmaları tamamlanan modern okul binasının kısa sürede ihale edilerek yapım sürecine geçilmesi planlanıyor.

        Yeni binanın tamamlanmasıyla öğrencilerin güvenli, çağın ihtiyaçlarına uygun ve nitelikli bir eğitim ortamına kavuşacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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