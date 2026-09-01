Edirne'de Diyanet Akademi Eğitim Merkezi açıldı

Çakır, merkezin kentte yürütülen din hizmetleri ve personele yönelik eğitim faaliyetleri açısından önemli bir görev üstleneceğini belirtti.

İl Müftüsü Burhan Çakır tarafından açılışı gerçekleştirilen merkezin, din hizmetlerinin daha nitelikli yürütülmesine ve müftülük personelinin mesleki gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor.

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