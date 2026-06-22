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        Edirne'de düzenlenen 2. Uluslararası Trakya Caz Festivali sona erdi

        Edirne'de bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Trakya Caz Festivali, Homeland Grubu'nun konseriyle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 00:05 Güncelleme:
        Edirne'de düzenlenen 2. Uluslararası Trakya Caz Festivali sona erdi

        Edirne’de bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Trakya Caz Festivali, Homeland Grubu’nun konseriyle sona erdi.

        Tarihi Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı’nda gerçekleştirilen kapanış konserinde, piyanoda Tuluğ Tırpan, klarnette Serkan Çağrı, perküsyonda Mehmet Akatay ve bas gitarda Mehmet Özen’den oluşan Homeland Grubu sahne aldı.

        Grup, Hacı Taşan'dan Aşık Veysel'e, Abdülkadir Meragi'den anonim eserlere uzanan geniş repertuvarını caz düzenlemeleriyle dinleyicilerin beğenisine sundu.

        Anadolu'nun kadim ezgilerini cazın özgür yorumuyla buluşturan konser, sanatseverlere müzikal bir yolculuk yaşattı.

        Bozlaklardan türkülere, klasik Türk musikisi eserlerinden caz standartlarına uzanan yorumlar ilgiyle takip edildi.

        Homeland'ın 9/8'lik "Cambaz" ve "Yüksek Yüksek Tepelere" adlı türküleri seslendirdiği bölümde dinleyiciler hareketli ezgilere kayıtsız kalmadı, tempo tutup danslarıyla müziğe eşlik etti.

        Konseri izleyen Edirne Valisi Yunus Sezer, program sonunda sahneye çıkarak müzisyenlere teşekkür etti.

        Festivalin kentin kültür ve sanat hayatına önemli katkı sunduğunu belirten Sezer, bu tür etkinliklerin devamlılığını önemsediklerini söyledi.

        İlde başarılı bir caz festivali gerçekleştirildiğini ifade eden Sezer, "Önümüzdeki dönemlerde de bunun sürekliliğini sağlamayı çok arzu ediyoruz. Sık sık bu tür etkinliklerde bir araya gelmek istiyoruz." dedi.

        Keşanlı klarnet sanatçısı Serkan Çağrı'nın gençler için önemli bir örnek olduğunu dile getiren Sezer, ilde yetişen sanatçıların toplumun önünde yer almasının ve gençlere ilham vermesinin kıymetli olduğunu kaydetti.

        Serkan Çağrı da festivalin ikinci yılında yeniden sanatseverlerle buluşmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

        Kapanış programında bir araya geldiklerini belirten Çağrı, Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nın yüzyıllar boyunca doğu ile batıyı birbirine bağlayan önemli bir ticaret merkezi olduğunu ifade etti.

        Çağrı, "Bugün bu tarihi mekanda doğuyla batıyı müzikle buluşturuyoruz." diye konuştu.

        Program sonunda Vali Sezer, Serkan Çağrı'ya Sultan II. Bayezid Külliyesi'nin fotoğrafını hediye etti.

        Konseri Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve çok sayıda sanatsever izledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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