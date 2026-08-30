Edirne'de Gazimihal Futbol Takımı turnuvada şampiyon oldu

Programa Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak, Edirne Valiliği Sosyal Dayanışma Vakfı Müdürü Tezcan Fidan, Edirne Emniyet Müdürü Vekili Halil Gündüz da katıldı.

Karşılaşmayı izleyen Edirne Valisi Yunus Sezer de futbolcuları tebrik ederek madalya ve kupalarını verdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.