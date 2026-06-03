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        Edirne'de karın bölgesine demir saplanan işçi ağır yaralandı

        Edirne'de karın bölgesine demir saplanan işçi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 14:16 Güncelleme:
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        Edirne'de karın bölgesine demir saplanan işçi ağır yaralandı

        Edirne'de karın bölgesine demir saplanan işçi ağır yaralandı.

        Keşan Büyük Cami Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan E.K, dengesini kaybederek demirin üzerine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


        Demirin karın bölgesine girmesiyle yaralanan işçi, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.


        Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen E.K, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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