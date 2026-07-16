Edirne'de otomobilde çıkan yangın yol kenarındaki ağaçlara sıçradı

Edirne'de seyir halindeki otomobilde çıkan ve yol kenarındaki ağaçlara sıçrayan yangın söndürüldü. Edirne Otoyol Gişeleri Doğu Kavşağı'nda Y.U. idaresindeki 52 FA 975 plakalı otomobilden duman yükseldiğini fark eden sürücü, aracı yol kenarında durdurdu. Araçta başlayan yangın, yol kenarındaki ağaçlara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle otomobildeki ve ağaçlardaki yangın söndürüldü. Otomobil yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

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