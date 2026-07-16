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        Edirne'de otomobilde çıkan yangın yol kenarındaki ağaçlara sıçradı

        Edirne'de seyir halindeki otomobilde çıkan ve yol kenarındaki ağaçlara sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 15:12 Güncelleme:
        Edirne'de otomobilde çıkan yangın yol kenarındaki ağaçlara sıçradı

        Edirne'de seyir halindeki otomobilde çıkan ve yol kenarındaki ağaçlara sıçrayan yangın söndürüldü.

        Edirne Otoyol Gişeleri Doğu Kavşağı'nda Y.U. idaresindeki 52 FA 975 plakalı otomobilden duman yükseldiğini fark eden sürücü, aracı yol kenarında durdurdu.

        Araçta başlayan yangın, yol kenarındaki ağaçlara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle otomobildeki ve ağaçlardaki yangın söndürüldü. Otomobil yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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