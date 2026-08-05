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        Edirne'de sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiledi

        Edirne'de sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 15:44 Güncelleme:
        Edirne'de sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiledi

        Edirne’de sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Meteorolojinin verilerine göre kentte hava sıcaklığı 37 dereceye ulaştı.


        Bunaltıcı sıcak nedeniyle cadde ve sokaklardaki yoğunluk azaldı. Sıcaktan korunmaya çalışanlar, ağaç gölgeleri ve parklarda vakit geçirdi.

        Açık alanlarda yürüyenler, şapka kullanarak güneşten korunmaya çalışırken bazıları yelpazelerle serinledi.

        - "Serinlemek için soğuk su ve soğuk içecekler tüketiyoruz"

        Yüksek sıcaklık, mesailerini ocak başında sürdüren tava ciğer ustalarını da olumsuz etkiledi.

        Tava ciğer ustası Emre İlgen, mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklarda çalışmanın güçleştiğini belirterek, "Dışarısı 40 dereceyse içerisi 60 dereceyi buluyor. Serinlemek için soğuk su ve soğuk içecekler tüketiyoruz." dedi.

        Mangal başında çalışan Gülsüm Alerik de sıcak havaya rağmen işini severek yaptığını ifade etti.

        Meteoroloji yetkilileri, sıcak havanın hafta boyunca etkisini sürdüreceğini belirterek, özellikle günün en sıcak saatlerinde güneş altında uzun süre kalınmaması uyarısında bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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