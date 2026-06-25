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        Edirne'de Sıfır Atık Çalıştayı düzenlendi

        Sıfır Atık Vakfınca "COP31 Sürecinde Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları" serisi kapsamında Edirne'de çalıştay düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 11:50 Güncelleme:
        Edirne'de Sıfır Atık Çalıştayı düzenlendi

        Sıfır Atık Vakfınca "COP31 Sürecinde Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları" serisi kapsamında Edirne'de çalıştay düzenlendi.

        Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Deltapark Yaşam Merkezi'ndeki çalıştayın açılışında, iklim değişikliği, çevre kirliliği ve doğal kaynakların hızla tükenmesinin, dünyanın ortak sorumlulukla hareket etmesini gerektiren önemli sorunlar olduğunu söyledi.

        Sıfır atık anlayışının, israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması ve çevrenin korunması açısından büyük önem arz ettiğini belirten Zehin, "Sıfır atık uygulamaları yalnızca atıkların azaltılması değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir yaşam kültürünün toplumun her kesiminde benimsenmesidir. Gelecek nesillere daha temiz, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için hepimize çok önemli görevler düşüyor. Yerelde atacağımız her adımın küresel çevre hedeflerine katkı sunduğunu bilmeliyiz." dedi.

        Zehin, çalıştayın, iyi uygulamaların paylaşılmasına ve şehirlerin sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamasına vesile olmasını diledi.

        Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Çerkez de iklim değişikliğinin bugünün en önemli gerçeklerinden olduğunu belirtti.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı ise Edirne Sıfır Atık Çalıştayı'nın "Yerelden ulusala israf, atık ve kaynak yönetimi" temasıyla gerçekleştirildiğini dile getirdi.

        Çalıştayda Edirne'nin çevresel öncelikleri, kaynak kullanımı, atık yönetimi kapasitesi ve sürdürülebilir kalkınma potansiyelinin kapsamlı şekilde ele alınacağını anlatan Sarı, "Çalıştaydan elde edilecek veriler ve öneriler doğrultusunda hazırlanacak Edirne Yerel Sıfır Atık Hedef Belgesi, daha sonra düzenlenecek Edirne Sıfır Atık Çalıştayı Sonuç Konferansı'nda kamuoyuna ilan edilecek. Hedef belgesi, ilin çevre yönetimi yol haritasının oluşturulmasına katkı sağlayacaktır." diye konuştu.


        Konuşmaların ardından, Edirne'nin çevresel öncelikleri, kaynak kullanımı, atık yönetimi kapasitesi ve sürdürülebilir kalkınma potansiyeli 15 tematik masada ele alındı.

        Çalıştaya, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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