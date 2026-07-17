Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de Sultan II. Bayezid Vakfının 530 yıllık hayır şartı bu yıl da yerine getirildi

        Edirne'de Sultan II. Bayezid Vakfının 530 yıllık hayır şartı bu yıl da yerine getirildi

        Sultan II. Bayezid Vakfının 1496 tarihli vakfiyesinde yer alan çocukların sünnet ettirilmesine yönelik hayır şartı, Edirne'de bu yıl da yerine getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 11:19 Güncelleme:
        Edirne'de Sultan II. Bayezid Vakfının 530 yıllık hayır şartı bu yıl da yerine getirildi

        Sultan II. Bayezid Vakfının 1496 tarihli vakfiyesinde yer alan çocukların sünnet ettirilmesine yönelik hayır şartı, Edirne'de bu yıl da yerine getirildi.

        Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce bu kapsamda sünnet ettirilen 25 çocuk için şölen düzenlendi.

        Selimiye Camisi'nde okunan dua ile başlayan programda çocuklar, süslenen polis arabaları ve nostaljik gezi trenine bindirildi.

        Motosikletli trafik polislerinin eşlik ettiği kortej, kent turunun ardından Söğütlük Millet Bahçesi'ne ulaştı.

        Burada kancabaş kayıklara binen çocuklar, aileleriyle Meriç Nehri'nde gezinti yaptı.

        Program daha sonra bir restoranda düzenlenen şölenle devam etti.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, burada yaptığı konuşmada, organizasyonu gerçekleştiren Vakıflar Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

        Ailelere çocuklarının mürüvvetini de görmeleri temennisinde bulunan Sezer, vakıf medeniyetinin yüzyıllardır yaşatılan bir geleneğinin sürdürüldüğünü söyledi.

        Sultan II. Bayezid Vakfının çocukların sünnet ettirilmesine yönelik koyduğu hayır şartının bugün de yerine getirildiğini belirten Sezer, şunları kaydetti:

        "Bizler vakıf medeniyetinin temsilcileriyiz. Bayezid Vakfının bundan 5 asır önce çocukların sünnet ettirilmesi üzerine koymuş olduğu bir kaide var, bu devam ettiriliyor. Bizler de burada sivil toplum kuruluşlarımızla beraber Valilik olarak, ailelerimiz ihtiyaç duyarlarsa bunu devam ettirmeyi çok arzu ederiz."

        Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç da Edirne'de önemli bir eseri bulunan Sultan II. Bayezid'in vakfiyesinde yer alan hayır şartını bu yıl da yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Saraç, sünnet ettirilen çocukların vatana ve millete hayırlı bireyler olarak yetişmeleri temennisinde bulundu.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından pasta kesildi. Vali Sezer ve kurum müdürleri çocuklara bisiklet ve çeşitli hediyeler verdi.

        Şölene İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, kurum müdürleri ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'ye mutlak butlan kararı Yargıtay'da
        CHP'ye mutlak butlan kararı Yargıtay'da
        10 soruda 12. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
        10 soruda 12. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
        Dünya Kupası finalinin biletleri servet değerinde!
        Dünya Kupası finalinin biletleri servet değerinde!
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Atina’nın “Yerli UCAV” Hesabı
        Atina’nın “Yerli UCAV” Hesabı
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        İran, Katar ve Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldı
        İran, Katar ve Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldı
        Trump suçladı, Çin reddetti
        Trump suçladı, Çin reddetti
        Beşiktaş'ta Salah çılgınlığı!
        Beşiktaş'ta Salah çılgınlığı!
        Çocuklar gibi eğlendi
        Çocuklar gibi eğlendi
        Aynı film, farklı tarife
        Aynı film, farklı tarife
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        112 bin hektar tarandı, yer altında 22 ton tespit edildi
        112 bin hektar tarandı, yer altında 22 ton tespit edildi
        Duran için flaş iddia!
        Duran için flaş iddia!
        Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme: Aileden 'diatom' testi başvurusu
        Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme: Aileden 'diatom' testi başvurusu
        Dijital jürinin tepkisi
        Dijital jürinin tepkisi
        İstanbul'da dolar bazında tarihi zirve
        İstanbul'da dolar bazında tarihi zirve
        Türkiye'de ortalama konut fiyatı 5 milyon TL'yi aştı
        Türkiye'de ortalama konut fiyatı 5 milyon TL'yi aştı

        Benzer Haberler

        Çeltik üretiminde ilaç kullanımını azaltacak yerli sistem geliştirildi
        Çeltik üretiminde ilaç kullanımını azaltacak yerli sistem geliştirildi
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Trakya Üniversitesi Erasmus Projesi'nde yer aldı
        Trakya Üniversitesi Erasmus Projesi'nde yer aldı
        Keşan'da çıkan yangında 12 dönüm buğday ekili alan zarar gördü
        Keşan'da çıkan yangında 12 dönüm buğday ekili alan zarar gördü
        Edirne'de otomobilde çıkan yangın yol kenarındaki ağaçlara sıçradı
        Edirne'de otomobilde çıkan yangın yol kenarındaki ağaçlara sıçradı
        Çin'in İstanbul Başkonsolosu Xiaodong'dan Vali Sezer'e ziyaret
        Çin'in İstanbul Başkonsolosu Xiaodong'dan Vali Sezer'e ziyaret