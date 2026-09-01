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        Edirne'de tartıştığı 2 kişiye otomobille çarpıp kaçan şüpheli yakalandı

        Edirne'de bir akaryakıt istasyonunda tartıştığı 2 kişiye otomobille çarparak yaraladığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 13:18 Güncelleme:
        Edirne'de tartıştığı 2 kişiye otomobille çarpıp kaçan şüpheli yakalandı

        Edirne'de bir akaryakıt istasyonunda tartıştığı 2 kişiye otomobille çarparak yaraladığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

        Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonuna gelen Hollanda vatandaşı O.N. ile istasyonun market çalışanları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın ardından otomobiline binen O.N, istasyonda bulunan İ.İ. ve E.A'ya araçla çarparak olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan İ.İ. ve E.A, sağlık ekiplerince Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay anı, istasyonun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Jandarma ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

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        Gözaltına alınan O.N'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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