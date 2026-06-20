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        Edirne'de tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Edirne'de otoyolda bekleyen tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 02:21 Güncelleme:
        Edirne'de tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Edirne'de otoyolda bekleyen tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü.

        E.K'nin kullandığı 35 HCK 443 plakalı otomobil, Edirne Havsa otoyolu Karayolları Denetim İstasyonu yakınlarında yolun kenarında bekleyen M.Y'nin sürücülüğünü yaptığı 22 ADA 190 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan otomobil sürücüsü E.K, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        E.K. burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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