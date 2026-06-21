Edirne'de YKS'ye girecek öğrencinin evde unuttuğu kimliğini yunus polisleri yetiştirdi

Edirne'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencinin evde unuttuğu kimliğini yunus timleri getirdi.



YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) Edirne'de de farklı okullarda yapıldı.



Adaylar, sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara geldi.



Sınava girmek için Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ne gelen bir öğrenci kimliğini evde unuttuğunu fark etti.



Okulda görevli polisler öğrenciye yardım etmek için harekete geçti.



Polislerin irtibata geçtiği Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus timleri, öğrencinin ailesinden teslim aldığı kimliği sınav başlamadan okula yetiştirdi.



Kimliğini teslim alan öğrenci, yunus timlerine teşekkür ederek sınava gireceği salona gitti.

