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        Edirne'de YKS'ye girecek öğrencinin evde unuttuğu kimliğini yunus polisleri yetiştirdi

        Edirne'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencinin evde unuttuğu kimliğini yunus timleri getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 13:03 Güncelleme:
        Edirne'de YKS'ye girecek öğrencinin evde unuttuğu kimliğini yunus polisleri yetiştirdi

        Edirne'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencinin evde unuttuğu kimliğini yunus timleri getirdi.

        YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) Edirne'de de farklı okullarda yapıldı.

        Adaylar, sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara geldi.

        Sınava girmek için Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ne gelen bir öğrenci kimliğini evde unuttuğunu fark etti.

        Okulda görevli polisler öğrenciye yardım etmek için harekete geçti.

        Polislerin irtibata geçtiği Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus timleri, öğrencinin ailesinden teslim aldığı kimliği sınav başlamadan okula yetiştirdi.

        Kimliğini teslim alan öğrenci, yunus timlerine teşekkür ederek sınava gireceği salona gitti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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