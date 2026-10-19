Edirne'de yurt dışına kaçmaya hazırlanırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı

Edirne Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden CY, D.A. ve A.S. savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklandı. Diğer zanlı N.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir süre kara yolunda ilerleyen araç, daha sonra girdiği arazide çamura saplandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları analiz çalışmaları kapsamında şüpheli bir aracı takibe aldı.

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