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        Edirne'den kısa kısa

        Süloğlu Kaymakamı Emin Cevat Tutar, Babalar Günü dolayısıyla şehit babası Fahri Alışkan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 11:47 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Süloğlu Kaymakamı Emin Cevat Tutar, Babalar Günü dolayısıyla şehit babası Fahri Alışkan'ı ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Tutar, kurum amirleriyle birlikte Yağcılı köyünde yaşayan şehit babası Fahri Alışkan'ın evine konuk oldu.

        Alışkan ile bir süre sohbet eden Tutar, Babalar Günü'nü kutlayarak sağlık, huzur ve afiyet dileklerini iletti.

        Ziyarette şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirten Tutar, devletin kapılarının kendilerine daima açık olduğunu ifade etti.

        - Çocuk Koruma İl Koordinasyon Kurulunun ikinci toplantısı yapıldı

        Edirne'de, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında oluşturulan İl Koordinasyon Kurulunun 2026 yılı ikinci toplantısı gerçekleştirildi.

        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Turgut Subaşı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paydaş kurumların temsilcileri katıldı.

        Toplantıda, çocuk koruma hizmetlerinin mevcut durumu değerlendirildi. Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik çalışmaların ele alındığı toplantıda, ilgili mevzuat kapsamında yürütülen faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Kurul üyeleri, çocukların korunması, desteklenmesi ve haklarının etkin şekilde gözetilmesine yönelik yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        - Keşan'da anız yangınlarıyla mücadele eğitimi düzenlendi

        Keşan'da biçerdöver operatörleri, balya makinesi sahipleri ve köy muhtarlarına yönelik "Anız Yangınları ile Mücadele Eğitimi" düzenlendi.

        Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, eğitim Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirildi.

        Eğitimde, hasat döneminde alınması gereken tedbirler, anız yangınlarının önlenmesine yönelik uygulamalar, yangınlara ilk müdahale yöntemleri ve olası risklere karşı yapılması gerekenler hakkında katılımcılara bilgi verildi.

        Yetkililer, hasat döneminde meydana gelebilecek yangınların önlenmesinde üreticiler, operatörler ve muhtarların önemli sorumlulukları bulunduğunu belirterek, katılımcılara bereketli ve kazasız bir hasat sezonu diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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