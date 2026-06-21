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        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 12:13 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Hatipler, mesajında hayatın her anında varlıklarıyla güven veren, tecrübeleriyle yol gösteren ve sevginin en karşılıksız halini sunan başta şehit babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.

        Babaların aile ve toplum hayatındaki önemine dikkati çeken Hatipler, geleceğin teminatı olan gençlerin güçlü bireyler olarak yetişmesinde babaların büyük emeği bulunduğunu belirtti.

        Hatipler, gençlerin hayatına emekleri, fedakarlıkları ve rehberlikleriyle yön veren tüm babalara sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür diledi.

        - İpsala'da öğrencilere gıda güvenilirliği eğitimi verildi

        İpsala'da öğrencilere yönelik gıda güvenilirliği eğitimi düzenlendi.

        Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığının 2024-2028 Stratejik Planı'nda yer alan "Okullarda Gıda Güvenilirliğine Yönelik Uygulamaları Geliştirmek" hedefi kapsamında eğitim çalışmaları gerçekleştirildi.

        İpsala Atatürk İlkokulu ve Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen eğitimlere 220 öğrenci katıldı.

        İl Müdürlüğü gıda mühendisleri tarafından verilen eğitimlerde öğrencilere gıda güvenilirliği, güvenilir gıda tüketimi, gıda hijyeni ve gıda zehirlenmelerine karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgi verildi.

        Eğitimlerle öğrencilerde güvenilir gıda bilincinin geliştirilmesi ve farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi.

        Programa İpsala İlçe Tarım ve Orman Müdürü Simge Ünlüsoy ile teknik personel de katıldı.

        - Edirne OSB Bölge Müdürü Köse'den Kaymakam Yılmaz'a ziyaret

        Edirne Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Bölge Müdürü Devrim Köse, Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz'ı ziyaret etti.

        Lalapaşa Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Köse, Kaymakam Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

        Ziyarette çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

        Kaymakam Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Köse'ye teşekkür etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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