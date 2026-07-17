Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'den kısa kısa

        Edirne'den kısa kısa

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu'nu kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 09:32 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu'nu kabul etti.

        Partiden yapılan açıklamaya göre Tokluoğlu ziyarette, MHP'nin Edirne'deki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Bahçeli de Edirnelilere ve teşkilat mensuplarına selamlarını iletti.

        Tokluoğlu günün anısına Bahçeli'ye Edirnekari tablo hediye etti.

        - Belediye Başkanı Özcan'a ziyaret

        MHP Keşan İlçe Başkanlığı görevine seçilen Ahmet Kurnaz ve yönetim kurulu üyeleri Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre Özcan ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Kurnaz ve ekibine başarı diledi.

        Kurnaz da Keşan için birlikte çalışacaklarını kaydetti.

        Ziyarette Belediye Meclisinin MHP'li üyeleri de yer aldı.

        - Uzunköprü'de kan bağışı kampanyası

        Uzunköprü ilçesinde Türk Kızılay Uzunköprü Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Köken, ilçe merkezinde kurulan kan bağışı çadırını ziyaret etti çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Vatandaşlarla sohbet eden Köken, kan bağışında da bulundu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Özel okullar servisçilik yapamayacak
        Özel okullar servisçilik yapamayacak
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Konutta yılın en yüksek satışı
        Konutta yılın en yüksek satışı
        Duran için flaş iddia!
        Duran için flaş iddia!
        Yaz aylarında telefon şarjına dikkat!
        Yaz aylarında telefon şarjına dikkat!
        112 bin hektar tarandı, yer altında 22 ton tespit edildi
        112 bin hektar tarandı, yer altında 22 ton tespit edildi
        Beyaz Saray'da bahis soruşturması
        Beyaz Saray'da bahis soruşturması
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        Dijital jürinin tepkisi
        Dijital jürinin tepkisi
        Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 tutuklama
        Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 tutuklama
        Aynı film, farklı tarife
        Aynı film, farklı tarife
        Kanada'daki yangınların dumanı New York'u kapladı
        Kanada'daki yangınların dumanı New York'u kapladı
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        Çocuğunuzun ekran süresini azaltmanın 6 etkili yolu!
        Çocuğunuzun ekran süresini azaltmanın 6 etkili yolu!
        "Otomobilden sağ çıkmam mucize"
        "Otomobilden sağ çıkmam mucize"
        4x4 kriteri kimleri etkileyecek?
        4x4 kriteri kimleri etkileyecek?
        Tartıştığı eşinin bununu ısırıp koparttı
        Tartıştığı eşinin bununu ısırıp koparttı
        Çalışma ömrü uzadı
        Çalışma ömrü uzadı

        Benzer Haberler

        Trakya Üniversitesi Erasmus Projesi'nde yer aldı
        Trakya Üniversitesi Erasmus Projesi'nde yer aldı
        Keşan'da çıkan yangında 12 dönüm buğday ekili alan zarar gördü
        Keşan'da çıkan yangında 12 dönüm buğday ekili alan zarar gördü
        Edirne'de otomobilde çıkan yangın yol kenarındaki ağaçlara sıçradı
        Edirne'de otomobilde çıkan yangın yol kenarındaki ağaçlara sıçradı
        Çin'in İstanbul Başkonsolosu Xiaodong'dan Vali Sezer'e ziyaret
        Çin'in İstanbul Başkonsolosu Xiaodong'dan Vali Sezer'e ziyaret
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Trakya Üniversitesi Ufuk Avrupa Ulusal Bilgi Günü'ne ev sahipliği yapacak
        Trakya Üniversitesi Ufuk Avrupa Ulusal Bilgi Günü'ne ev sahipliği yapacak