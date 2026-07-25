Edirne'den kısa kısa

Havsa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gıda denetimlerini sürdürüyor.



İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, halkın güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlere İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Doğan da katıldı.



Denetimlerde, gıda üretimi, satışı ve toplu tüketim yapılan işletmelerde ilgili mevzuata uygunluk kontrol edildi.



Açıklamada, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla tarladan sofraya kadar tüm aşamalarda denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.



- Edirne Huzurevi personeline teşekkür belgesi



Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Edirne Huzurevi personeli Hamza Başkurt'a teşekkür belgesi verildi.



İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Harun Tohumcu, kurum hizmetlerinin yürütülmesinde gösterdiği dikkatli, özenli ve özverili çalışmaları dolayısıyla Başkurt'a teşekkür belgesi takdim etti.



Tohumcu, kurum hizmetlerine sunduğu katkılarından dolayı Başkurt'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarı diledi.



- Saha çalışması sürdü





Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gıda denetimi, bitki sağlığı ve hayvancılık alanındaki saha çalışmalarını sürdürdü.



İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezi ile Erikli ve Sazlıdere köylerinde gıda denetimleri gerçekleştirildi.



Bahçeköy'de referans parsel çalışmaları ile domates üretim alanlarında domates güvesi tuzak kontrolleri yapılırken, Türkmen köyünde çekirge popülasyonu izlendi. Büyükdoğanca köyündeki hayvancılık işletmelerinde ise küpe yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.



Ekipler, Çamlıca, Şükrüköy ve Seydiköy'de batı mısır kök kurdu, elma iç kurdu, kahverengi kokarca, Akdeniz meyve sineği ve domates güvesine yönelik kontroller yaptı.



Ayrıca teknik personel tarafından üreticilere Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Eğitimi verilerek, uygulama belgesi başvuru süreci tamamlandı.

