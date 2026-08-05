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        Edirne'den kısa kısa

        Yüksel Yeşil İlkokulu öğrencileri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 09:10 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Yüksel Yeşil İlkokulu öğrencileri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinatörlüğünde yürütülen Yaz Okulu Programı kapsamında Yüksel Yeşil İlkokulu öğrencileri, Okul Müdürü Neslihan Usta ve Koca Sinan Mahallesi Muhtarı Canan Koca ile İl Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi.

        Ziyarette öğrencilere il binası gezdirilerek yapılan iş ve işlemler hakkında bilgi verildi.

        - Kur'an kursu öğrencileri spor yaptı

        Edirne'de Kur'an kursu öğrencileri spor yaptı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yaz Spor Okulları sportif etkinlikleri kapsamında Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere spor saati düzenlendi.

        Kur'an eğitimi sonrası öğrenciler farklı branşlarda spor yapma imkanı buldu.

        - Nuhoğlu Keşan OSB'yi ziyaret etti

        Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Esat Nuhoğlu, Keşan Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaret etti.

        İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Nuhoğlu, OSB Müdürü Rıza Taşlıtepe’yi ziyaret ederek bölgenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Nuhoğlu, Taşlıtepe’ye ev sahipliği için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

        - Özcan'a ziyaret

        Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı ve Şapçı Şirketler Grubu Yöneticisi Akın Şapçı, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette iş dünyasındaki son gelişmeler değerlendirildi.

        Özcan, kamu kurumları ile iş dünyası arasındaki güçlü iş birliğinin, Keşan'ın kalkınmasına ve geleceğine önemli katkılar sunacağına inandığını belirterek ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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