Edirne'den kısa kısa

Hatipler, üniversitenin sağlık alanındaki bilgi ve deneyimini Balkan ülkeleriyle paylaşmayı önemsediklerini belirterek, işbirlikleriyle Kosova'nın sağlık hizmetlerine katkı sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Heyet, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Nijerya’da gerçekleştirdiği kurban faaliyetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.

Buluşmada, farklı coğrafyalardaki Müslüman toplulukların ihtiyaçları ve karşılıklı tecrübe paylaşımı da ele alındı.

İl Vaizi Muhammet Cafer Çelebi tarafından müftülüğe bağlı Kitap Kafe’de ağırlanan heyetle Nijerya’da yürütülen davet ve insani yardım çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Nijerya’da davet ve insani yardım faaliyetleri yürüten Müslüman Davet Gönüllüleri (MPD) İcra Sekreteri Hamza İsa ve beraberindeki heyet, Edirne İl Müftülüğünü ziyaret etti.

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