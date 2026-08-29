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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde 47 yıllık fiili hizmet süresini tamamlayan Veteriner Hekim Abdullah Dökmeci emekliye ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 10:28 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde 47 yıllık fiili hizmet süresini tamamlayan Veteriner Hekim Abdullah Dökmeci emekliye ayrıldı.

        İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 42 yıl devlet memurluğu ve ilçe müdürlüğü görevlerinde bulunan Dökmeci için kurumda plaket töreni düzenlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Dökmeci'ye plaket takdim etti.

        Açıklamada, Dökmeci'ye kamu hizmetine sunduğu katkıları ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edilerek emeklilik yaşamında mutluluk ve huzur dilendi.

        - İpsala'da festival ve fuar alanındaki gıda satış noktaları denetlendi

        Edirne'nin İpsala ilçesinde düzenlenen 25. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı kapsamında gıda satış stantları ve çadırlarda denetim gerçekleştirildi.

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        İpsala İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, festival ve fuar kapsamında hizmet veren gıda satış noktalarında halk sağlığının korunması amacıyla kontroller yapıldı.

        Denetimlerde gıda ürünlerinin hijyen koşulları ile üretim, muhafaza ve saklama şartları kontrol edildi.

        Açıklamada, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla fuar alanındaki denetimlerin festival süresince devam edeceği belirtildi.

        - Uzunköprü'de Mesçit Mahallesi'nde parke taşı çalışması sürüyor

        Uzunköprü Belediyesi tarafından Mesçit Mahallesi'ndeki Kılıçlı Çıkmazı'nda sürdürülen parke taşı çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, Kılıçlı Çıkmazı'ndaki çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

        Martin, çalışmalar kapsamında sokağın ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Açıklamada, mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin ilçenin farklı bölgelerinde sürdürüldüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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