Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'den kısa kısa

        Edirne'den kısa kısa

        DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Süreci Uygulama Sınavı Edirne Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2026 - 16:46 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Süreci Uygulama Sınavı Edirne Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yazılı sınav ve görev aşamalarını başarıyla geçen 401 aday öğrenci, "Sıfır Atık Şehir Mühendisi" temasıyla 60 dakika boyunca en yenilikçi mekanik tasarımları geliştirmek için yarıştı.

        Değerlendirme sürecinin ardından başarılı olan 100 ortaokul ve 60 lise öğrencisinin, DENEYAP Atölyesi'nde 36 ay sürecek ücretsiz yüz yüze teknoloji eğitimine katılmaya hak kazanacağı belirtildi.

        - Şükrüpaşa Spor Kulübü gelişim liglerine galibiyetlerle başladı

        REKLAM

        Edirne'yi TFF Gelişim Ligleri'nde 5 yaş grubunda temsil eden Şükrüpaşa Spor Kulübü, sezona galibiyetlerle başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre,14 ve 15 yaş altı takımları, sezonun ilk karşılaşmalarında Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri'ne konuk oldu.

        İstanbul Büyükçekmece'deki Tepecik Şenol Güneş Stadı'nda oynanan karşılaşmalarda 14 yaş altı takımı rakibini 4-1, 15 yaş altı takımı ise 2-1 mağlup etti.

        Kulübün diğer yaş gruplarındaki lig mücadelelerinin bu hafta başlayacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suç örgütlerine dev operasyon
        Suç örgütlerine dev operasyon
        Bakan Fidan'dan ABD'ye: Kısıtlamaları kaldırmalıyız
        Bakan Fidan'dan ABD'ye: Kısıtlamaları kaldırmalıyız
        "Kazım Kaşifoğlu" ifade verecek
        "Kazım Kaşifoğlu" ifade verecek
        Şişli’de odasında vurulmuş halde bulundu
        Şişli’de odasında vurulmuş halde bulundu
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yatırım yoluyla usulsüz vatandaşlık alan 6 bin 134 kişiye iptal veya geri alınma kararı
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yatırım yoluyla usulsüz vatandaşlık alan 6 bin 134 kişiye iptal veya geri alınma kararı
        Diyarbakır’da alacak kavgası: 3 ölü
        Diyarbakır’da alacak kavgası: 3 ölü
        İstanbul için sağanak uyarısı
        İstanbul için sağanak uyarısı
        Su tartışması silahlı kavgaya dönüştü
        Su tartışması silahlı kavgaya dönüştü
        Berlin'in lideri Elif Eralp
        Berlin'in lideri Elif Eralp
        Juventus'tan Hakan Çalhanoğlu hamlesi!
        Juventus'tan Hakan Çalhanoğlu hamlesi!
        Google'a 403 milyon Euro ceza
        Google'a 403 milyon Euro ceza
        Son 9 sezonun en iyisi!
        Son 9 sezonun en iyisi!
        Levent İnanır'dan açıklama
        Levent İnanır'dan açıklama
        8-0 Avrupa basınında manşetleri süsledi!
        8-0 Avrupa basınında manşetleri süsledi!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Ünlü modelin evlat acısı
        Ünlü modelin evlat acısı
        Konuşma engelli hasta beyin implantı sayesinde "Seni seviyorum" dedi
        Konuşma engelli hasta beyin implantı sayesinde "Seni seviyorum" dedi
        "Şampiyonluk yolunda önemli bir uyarı"
        "Şampiyonluk yolunda önemli bir uyarı"
        Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga
        Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga
        Fon soruşturmasında 15 gözaltı
        Fon soruşturmasında 15 gözaltı

        Benzer Haberler

        Edirne'de kısa kısa
        Edirne'de kısa kısa
        Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de okul kantinleri denetlendi
        Edirne'de okul kantinleri denetlendi
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne heyeti sosyal yardımlar video konferansına katıldı
        Edirne heyeti sosyal yardımlar video konferansına katıldı
        Edirne'de bir evden 1 milyon 158 bin 100 liralık ziynet eşyası çalındı
        Edirne'de bir evden 1 milyon 158 bin 100 liralık ziynet eşyası çalındı