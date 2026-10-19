Genç Kızılay Genel Merkez yöneticileri Edirne'de gönüllülerle buluştu

Paylaşımda, Ümit Kaynak ve yeni yönetime başarı dilekleri iletilerek Genç Kızılay'ın gönüllülük faaliyetlerinin birlik ve beraberlik içerisinde sürdürüleceği belirtildi.

Genç Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal İletişim Birimi Başkanı Melih Kamış, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağal, Teşkilatlandırma 1. Bölge Başkanı Bekir Toy, Teşkilatlandırma 1. Bölge Başkan Yardımcısı Muhammet Turkoviç ile Teşkilatlanma Birimi Sekreteryası üyeleri Kardelen Sarıteke ve Berk Emir Şeran, Edirne Kızılay Şubesine nezaket ziyaretinde bulundu.

Genç Kızılay Genel Merkez yöneticileri, Edirne Kızılay Şubesini ziyaret ederek gönüllülerle bir araya geldi.

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