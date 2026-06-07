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        Gençler Meriç Yarışları son gün etabı başladı

        Edirne'de Gençler Meriç Yarışları, 100. Yıl Kürek Parkuru'nda gerçekleştirilen final etabıyla devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 11:12 Güncelleme:
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        Gençler Meriç Yarışları son gün etabı başladı

        Edirne’de Gençler Meriç Yarışları, 100. Yıl Kürek Parkuru’nda gerçekleştirilen final etabıyla devam ediyor.

        Türkiye’nin farklı illerinden gelen kulüplerin katıldığı organizasyonun son gününde final yarışları gerçekleştiriliyor.

        Yarışların ardından kupa töreni düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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