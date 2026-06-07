Gençler Meriç Yarışları son gün etabı başladı
Edirne'de Gençler Meriç Yarışları, 100. Yıl Kürek Parkuru'nda gerçekleştirilen final etabıyla devam ediyor.
Giriş: 07.06.2026 - 11:12 Güncelleme:
Edirne’de Gençler Meriç Yarışları, 100. Yıl Kürek Parkuru’nda gerçekleştirilen final etabıyla devam ediyor.
Türkiye’nin farklı illerinden gelen kulüplerin katıldığı organizasyonun son gününde final yarışları gerçekleştiriliyor.
Yarışların ardından kupa töreni düzenlenecek.
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