Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri GÜNCELLEME - CHP Milletvekili Yazgan'ın darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

        GÜNCELLEME - CHP Milletvekili Yazgan'ın darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

        CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 2'si kadın 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 20:54 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - CHP Milletvekili Yazgan'ın darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

        CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 2'si kadın 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartmanda gece saatlerinde kavga olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Milletvekili Yazgan, polis ekiplerine darbedildiğini, cep telefonunun gasbedildiğini ve olay sırasında görüntüsünün çekildiğini belirterek, şüphelilerden şikayetçi oldu.

        Ekiplerin yaptığı aramada Yazgan’ın cep telefonu buzdolabının altında bulunarak kendisine teslim edildi.

        Olayla ilgili B.Ş. (33) ve T.A. (33) adlı kadınlar ile N.D. (39) gözaltına alındı.

        REKLAM

        Şüphelilere ait cep telefonlarına da inceleme yapılmak üzere el konuldu.

        Şüpheliler, polisteki ifadelerinde, doğum günü kutlamasının ardından T.A'nın evine gittiklerini, burada Yazgan ile balkonda alkol aldıklarını, bir süre sonra çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü öne sürdü.

        T.A'nın rızasıyla polis ekiplerine gösterdiği olay anına ilişkin görüntülerde Yazgan'ın darbedildiğinin görüldüğü belirtildi.

        Şüpheliler de cinsel taciz, tehdit ve hakaret iddiasıyla Yazgan'dan şikayetçi oldu.

        N.D, ifadesinde Yazgan'ın kendisini hakaret içerikli sözlerle tehdit ettiğini, cam parçasıyla elinden yaraladığını öne sürdü.

        REKLAM

        Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

        Şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Yazgan, CHP Genel Merkezi'ne çağrıldı

        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medya platformlarında görüntüleri yayımlanan Edirne Milletvekilimiz Ahmet Baran Yazgan, konunun tüm yönleriyle araştırılması için CHP Genel Merkezi'ne çağrılmıştır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş Avrupa Ligi'nde play-off'ta!
        Beşiktaş Avrupa Ligi'nde play-off'ta!
        Erdoğan-DEM görüşmesinde ortak irade
        Erdoğan-DEM görüşmesinde ortak irade
        Bakan Fidan'dan Mısır'a ziyaret
        Bakan Fidan'dan Mısır'a ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Terörle mücadelede yaralananlara başvuru
        Terörle mücadelede yaralananlara başvuru
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        CHP'li milletvekili taciz iddiasıyla dövüldü
        CHP'li milletvekili taciz iddiasıyla dövüldü
        Osimhen için tarihi transfer teklifi!
        Osimhen için tarihi transfer teklifi!
        2 ölü, 25 yaralı!
        2 ölü, 25 yaralı!
        WSJ: ABD yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlanıyor
        WSJ: ABD yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlanıyor
        Nilda'nın katili tutuklandı! Canavarın ifadesi çıktı!
        Nilda'nın katili tutuklandı! Canavarın ifadesi çıktı!
        Yabancılar en çok hangi ilden konut aldı?
        Yabancılar en çok hangi ilden konut aldı?
        Galatasaray Fernandes'i yeniden yokladı
        Galatasaray Fernandes'i yeniden yokladı
        RTÜK’ten dört dijital platforma üst sınırdan ceza
        RTÜK’ten dört dijital platforma üst sınırdan ceza
        Beşiktaş, Vlahovic'in maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Vlahovic'in maliyetini açıkladı!
        Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
        Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
        İspanya Süper Kupası resmen İstanbul'da!
        İspanya Süper Kupası resmen İstanbul'da!
        "Evet" dedi
        "Evet" dedi
        Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması
        Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması
        2500 yılındaki İstanbul böyle görünecek
        2500 yılındaki İstanbul böyle görünecek

        Benzer Haberler

        Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de durdurulan araçta 12 kaçak göçmen yakalandı (2)
        Edirne'de durdurulan araçta 12 kaçak göçmen yakalandı (2)
        Cinsel tacizle suçladıkları CHP'li vekili darbeden 3 şüpheli gözaltına alın...
        Cinsel tacizle suçladıkları CHP'li vekili darbeden 3 şüpheli gözaltına alın...
        Cinsel tacizle suçladıkları CHP'li vekili darbeden 3 şüpheli gözaltına alın...
        Cinsel tacizle suçladıkları CHP'li vekili darbeden 3 şüpheli gözaltına alın...
        CHP Edirne Milletvekili Yazgan'ın darbedilmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltın...
        CHP Edirne Milletvekili Yazgan'ın darbedilmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltın...
        Edirne'de durdurulan araçta 12 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'de durdurulan araçta 12 kaçak göçmen yakalandı