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        GÜNCELLEME - Edirne merkezli fuhuş operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

        Edirne merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 12:25 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Edirne merkezli fuhuş operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

        Edirne merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.


        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kente gelen üniversite öğrencisi kadınları fuhşa teşvik ettiği öne sürülen bir gruba yönelik çalışma başlattı.

        Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

        Yaklaşık 3 ay süren çalışmanın ardından Edirne, Tekirdağ ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

        Operasyonda, olayla bağlantılı oldukları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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