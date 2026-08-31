GÜNCELLEME - Edirne'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavganın zanlısı tutuklandı
Edirne'nin İpsala ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı.
Edirne'nin İpsala ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir restoranda müşteri ve işletme sahibi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tarafları sakinleştirmeye çalışan T.Ö, C.O. (22) tarafından bıçaklandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
T.Ö, kaldırıldığı İpsala Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili gözaltına alınan C.O. işlemlerinin ardından sevk edildiği İpsala Adliyesi'nde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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