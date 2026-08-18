GÜNCELLEME - Edirne'de 7 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de 7 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Edirne'de 7 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çalıköy yolunda yaptıkları kontrolde 3 aracı durdurdu.
Araçlarda Eritre uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan araç sürücüleri M.K, A.A. ile E.Y'ye 34 bin 915 lira para cezası uygulandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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