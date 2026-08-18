Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri GÜNCELLEME - Edirne'de 7 düzensiz göçmen yakalandı

        GÜNCELLEME - Edirne'de 7 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de 7 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 10:58 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Edirne'de 7 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de 7 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çalıköy yolunda yaptıkları kontrolde 3 aracı durdurdu.

        Araçlarda Eritre uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan araç sürücüleri M.K, A.A. ile E.Y'ye 34 bin 915 lira para cezası uygulandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maçta 2. gol sesi!
        Maçta 2. gol sesi!
        Yeni Parti milletvekili bıçaklandı
        Yeni Parti milletvekili bıçaklandı
        Emniyetin bahçesine hava aracı düştü
        Emniyetin bahçesine hava aracı düştü
        Türkiye'den İsrail'e 'İdlib' tepkisi
        Türkiye'den İsrail'e 'İdlib' tepkisi
        İran, Hürmüz konusunda şartlarını açıkladı
        İran, Hürmüz konusunda şartlarını açıkladı
        Trump: ABD, İran'la aktif görüşme içinde değil
        Trump: ABD, İran'la aktif görüşme içinde değil
        Batrakov'dan Galatasaray sözleri!
        Batrakov'dan Galatasaray sözleri!
        Mavi Vatan'a Milli Park Kalkanı: Türkiye tarihinde ilk kez Deniz Milli Parkı ilan edildi
        Mavi Vatan'a Milli Park Kalkanı: Türkiye tarihinde ilk kez Deniz Milli Parkı ilan edildi
        Ahmet Denizolgun için fethi kabir kararı
        Ahmet Denizolgun için fethi kabir kararı
        Yeniden Noa Lang!
        Yeniden Noa Lang!
        Muhittin Böcek'in ek ifadesi ortaya çıktı
        Muhittin Böcek'in ek ifadesi ortaya çıktı
        Babası sudan çıkardı, kalbi yeniden çalıştı
        Babası sudan çıkardı, kalbi yeniden çalıştı
        Kaza anı kamerada! Korkunç
        Kaza anı kamerada! Korkunç
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Transferde David sürprizi!
        Transferde David sürprizi!
        "3,5 yıldır kimse sokağa çıkmadı"
        "3,5 yıldır kimse sokağa çıkmadı"
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        İzmit Körfezi akvaryuma dönüştü
        İzmit Körfezi akvaryuma dönüştü
        8 ilde şeker soruşturması
        8 ilde şeker soruşturması
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!

        Benzer Haberler

        Kaçak göçmenleri taşıyan otomobil refüje çarptı; 2 yaralı
        Kaçak göçmenleri taşıyan otomobil refüje çarptı; 2 yaralı
        Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilde 7 düzensiz göçm...
        Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilde 7 düzensiz göçm...
        Plakasız motosikletin ehliyetsiz sürücüsüne 86 bin lira ceza
        Plakasız motosikletin ehliyetsiz sürücüsüne 86 bin lira ceza
        Otomobil yoldan çıkıp, 50 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı; 1 yaralı
        Otomobil yoldan çıkıp, 50 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı; 1 yaralı
        Edirne Otogarı'nda Terminal Lokantası hizmete açıldı
        Edirne Otogarı'nda Terminal Lokantası hizmete açıldı
        Edirne'de motosiklet sürücüleri denetlendi
        Edirne'de motosiklet sürücüleri denetlendi