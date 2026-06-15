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        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri GÜNCELLEME - Edirne'de SUV tipi araç ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        GÜNCELLEME - Edirne'de SUV tipi araç ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Edirne'de SUV tipi araç ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 15:11 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Edirne'de SUV tipi araç ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Edirne'de SUV tipi araç ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.


        H.T'nin kullandığı 06 EZL 540 plakalı SUV tipi araç, Kapıkule-Edirne kara yolu Eskikadın köyü kavşağında geri dönüş yapan M.Ç. idaresindeki 41 AFK 557 plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Çarpmanın etkisiyle devrilen SUV tipi araçtaki 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan M.U, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Öte yandan, kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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