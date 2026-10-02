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        GÜNCELLEME - Edirne'de tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Edirne'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerlerine "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 12:50 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Edirne'de tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Edirne'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerlerine "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kentte yaşayan bir kişinin, şüphelilerden 90 bin lira borç aldığı, borcunu ödeyememesi üzerine yaklaşık 400 bin lira değerindeki evine el konulduğu yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerin yaptığı araştırmada, zanlıların 100 bin lira verdikleri bir çiftçinin de borcunu ödeyememesi üzerine tarım aletlerine el koydukları belirlendi.

        Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin para alışverişlerinde eşlerine ait banka hesaplarını kullandıkları da tespit edildi.

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        Düzenlenen operasyonda K.U, S.U, M.K. ve S.T. gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edilen M.K. ve K.U. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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